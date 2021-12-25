Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим «тишины», стреляли из вооружения запрещенных калибров

За минувшие сутки, 24 декабря, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Дважды боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В частности, вблизи Марьинки НВФ совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.



Украинские позиции также подверглись обстрелам в направлении Новозвановки, Катериновки, Новолуганского. Боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотника боевиков, который определили как «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения.



«В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — средней тяжести», — сообщили в штабе ООС.



Украинские военные открывали ответный огонь, чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы.



По состоянию на 7 часов утра 25 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ не зафиксировано.



Группировка «ДНР» заявила об обстреле 24 декабря ее позиций возле Александровки, в «ЛНР» сообщили, что за минувшие сутки обстрелов не зафиксировано.

Читайте также: Боевики дважды обстреляли позиции ООС с начала суток