Боевики дважды обстреляли позиции ООС с начала суток

С начала суток на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В направлении Шум боевики стреляли из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Золотого — из минометов калибра 120 мм.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотника, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

22 декабря Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это решение шагом к деэскалации на востоке Украины.