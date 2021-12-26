Миниавтобус «Донецк – Москва» попал в ДТП под Ростовом. Есть погибшие

Утром в воскресенье, 26 декабря, в России произошло ДТП, в котором пострадали и погибли жители Донецка. В 5 часов утра в Ростовской области водитель автомобиля Mercedes Vito не справился с управлением и столкнулся на скорости с грузовым автомобилем. В результате аварии погибли 3 человека, пострадали 6 человек.



Автомобиль ехал по рейсу Донецк – Москва.



Среди погибших – двое дончан, все пострадавшие также жители Донецка.



Как сообщил глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин, погибшие находятся в морге городе Миллерово (РФ). Пострадавшие госпитализированы больницу Тарасовского района.