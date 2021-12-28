СБУ: За 7 лет разоблачено более 20 российских агентов, которые работали под видом дипломатов

Служба безопасности Украины с 2014 года разоблачила более 20 российских агентов, работавших в Украине под дипломатическим прикрытием. Об этом сообщает-пресс-центр спецслужбы.



«С 2014 года в разных регионах нашей страны нейтрализовано более 30 вражеских агентурных сетей. Более 180 злоумышленников осуждены за государственную измену и шпионаж. Кроме того, разоблачены более 20 кадровых сотрудников российской разведки, работавшие в Украине под прикрытием должностей дипломатов РФ. По материалам СБУ, они объявлены персонами нон грата», — говорится в сообщении.



В СБУ также отметили, что за этот период украинские контрразведчики обезвредили более 300 диверсионно-разведывательных групп. 26 злоумышленников задержаны на попытке подрыва объектов критической инфраструктуры, в том числе оборонного значения.



Также подчеркивается, что более 250 боевиков суд приговорил к разным срокам заключения за преступления против государственной безопасности Украины. Среди них — главари и участники незаконных вооруженных формирований и террористических группировок «ДНР» и «ЛНР».