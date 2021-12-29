Без медпомощи и связи с родными. У пленного «ДНР» возникли серьезные проблемы с сердцем

Омбудсвумен Людмила Денисова сообщила, что у пленного Владимира Черкасса, которого боевики удерживают в оккупированной Макеевке, есть серьезные проблемы с сердцем. Об этом передает пресс-служба Офиса омбудсвумен.



Черкасс содержится в следственном изоляторе при Западной исправительной колонии № 97 в подконтрольной группировке «ДНР» Макеевке. О его точном месте нахождения стало известно от освобожденных из плена в декабре 2019 года.



В сентябре 2017 года Черкасса задержали неизвестные вооруженные люди в оккупированном Донецке, куда он приехал из-за смерти отца и с намерением вывезти больную мать. По данным Денисово, более двух лет боевики держали Черкасса в пыточной тюрьме «Изоляция» по обвинению в якобы «шпионаже и диверсиях», где над ним издевались, избивали и вынуждали тяжело работать.



«После пыток у Владимира ухудшилось самочувствие — возникли проблемы с сердцем, гипертонические кризы приобрели хронический характер», — сообщили в Офисе омбудсвумен.



«В настоящее время Владимир Черкас находится более 4 лет в незаконном заключении без следствия и суда. Ему не предоставляется надлежащая медицинская помощь, он лишен телефонной связи, встреч и переписки с родными и близкими, что является нарушением права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, на получение медицинской помощи, что гарантировано ст. 2, 3, 5 Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод», — подчеркнула Денисова