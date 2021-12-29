Военный-контрактник найден застреленным на Донетчине

В Донецкой области расследуют гибель военнослужащего-контрактника, найденного застреленным 28 декабря. Об этом сообщает Специализированная прокуратура объединенных сил.



28 декабря прокуратура в Мариуполе получила информацию об обнаружении без признаков жизни военнослужащего 1985 года, уроженца Запорожья.



По предварительным данным, старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством. Военный выстрелил в голову из штатного оружия по месту несения военной службы.



Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «самоубийство». Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.



В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.