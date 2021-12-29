Предложение Киева провести внеочередное заседание ТКГ было отвергнуто

Предложение украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу касательно проведения внеочередного заседания 29 декабря было отвергнуто. Об этом сообщил и.о. первого заместителя главы делегации Андрей Костин в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».



«Предложение нашей делегации о проведении сегодня внеочередного заседания ТКГ в связи с нарушениями режима прекращения огня было отвергнуто», — рассказал Костин.



Он добавил, что в украинской делегации в ТКГ по-прежнему привержены необходимости соблюдения Мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в ТКГ в июле 2020 года и будут прилагать все необходимые усилия к деэскалации ситуации на линии разграничения.



Следующее очередное заседание ТКГ состоится 26 января 2022 года.

Ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе инициировала внеочередное заседание в связи с нарушением режима прекращения огня. Делегация предлагала провести заседание в среду, 29 декабря.