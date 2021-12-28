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«ДНР» будет контролировать дачников и селян, которые продают излишки урожая

28 декабря 2021, 15:45

«ДНР» будет контролировать дачников и селян, которые продают излишки урожая

Похозяйственные книги будут введены на подконтрольной «ДНР» территории с 2022 года, для людей, ведущих личное подсобное хозяйство и продающих излишки на рынке. Это поможет избежать им претензий со стороны «контролирующих органов».

Об этом сообщила «начальник отдела методологии, разработки и сопровождения республиканских программ министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР» Екатерина Надеина, передает «ДАН».

Она подчеркнула, что «Минангропром» постановлением «правительства» «32-1» от 21 мая 2021 года наделен полномочиями по разработке форм похозяйственной книги и порядка ее ведения.

Надеина добавила, что теперь граждане, ведущие личное хозяйство, могут получить выписку-справку о его наличии и «спокойно реализовывать излишки самостоятельно произведенной продукции».

По ее словам, выписка служит подтверждением того, что человек не является предпринимателем, а реализует самостоятельно произведенные товары.

В «ДНР» утверждают, что выписка направлена в первую очередь «на защиту граждан, так как поможет им при реализации их товаров на рынке, подтвердив правовой статус и исключив таким образом претензии со стороны контролирующих органов».

Человек, не являющийся предпринимателем, не обязан платить налоги, поскольку личное хозяйство нацелено на обеспечение себя и своей семьи, и продавая излишки продукции он не нарушает «закон». Подчеркивается, что процедура получения выписки упрощена и не требует от хозяйственников дополнительных бюрократических действий.

Отмечается, что для получения выписки, необходимо написать обращение произвольной формы в «органы местного самоуправления, на которые возложена функция по ведению похозяйственной книги». Получить документ может не только глава личного подсобного хозяйства, но и каждый из его членов.

Провести же работу по закладке похозяйственных книг «органам местного самоуправления» предстоит в начале 2022 года. Сведения для заполнения в первый год собираются дважды: по состоянию на 1 января и на 1 июня.

«В данном случае это будет сплошной обход, который означает, что в книгу заносят сведения абсолютно обо всех хозяйствах — и тех, где домостроения разрушены или ветхие, но хозяйства ведутся и тех, где есть домостроения, но нет как такового земельного участка», — рассказала Надеина.

«Органы местного самоуправления могут» попросить реквизиты правоустанавливающих документов у хозяйственников, чтобы в последствии ускорить процесс выдачи им справки о наличии подсобного хозяйства в случае такой необходимости.

«Всю информацию будут заносить в книгу только на добровольной основе и со слов опрашиваемых граждан. Полученной информации обеспечивается конфиденциальность и защита, что указано в порядке [ведения похозяйственной книги]», — подчеркнула Надеина, добавив, что от предоставления информации можно отказаться и наличие их хозяйства в книге учета будет обозначено номинально.

Закладываются похозяйственные книги сроком на пять лет. Заполнять ее будут сотрудники, наделенные полномочиями для сбора информации. Предполагается, что они будут приходить в домохозяйства с целью фактического учета. Периоды сбора информации обозначены с 15 по 30 января и с 1 по 15 июня.

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