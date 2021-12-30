Пережил пытки в Донецке и попытку суицида. Пленный Синченко находится в критическом состоянии

Григорий Синченко

Омбудсвумен Людмила Денисова призывает ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста способствовать предоставлению медицинской помощи Григорию Синченко, которого удерживают в подвале СИЗО в оккупированном Донецке. В плену Синченко подвергся жестоким пыткам, из-за чего предпринимал попытку самоубийства. Сейчас он находится в критическом состоянии, рассказала Денисова.



Коренной дончанин Синченко был студентом симферопольского университета, где учился на политолога. После оккупации Крыма отказался писать заявление на перевод в российский вуз, за ​​что был отчислен.



В 2016 году приехал в Донецк, чтобы восстановить документы по инвалидности, поскольку с детства имеет заболевание позвоночника и 2 декабря был задержан неизвестными вооруженными людьми по обвинению в работе в пользу Украины.



В СИЗО Донецка пережил жестокие пытки: его подвешивали за наручники, избивали до потери сознания и пропускали через тело многочисленные разряды тока. Во время одной из пыток получил разрыв легких, что в дальнейшем повлекло за собой туберкулез.



Синченко освободили из плена во время большого обмена в декабре 2017 года, однако он вернулся в Донецк, чтобы отомстить. Там в октябре 2019 года он устроил акцию против пыток — взорвал станцию ​​сотового оператора «Феникс». Видео выложил в YouTube, подписав: «Это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам в подвалах МГБ. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток, или фашистская республика останется без связи».



Синченко сразу задержали члены «МГБ ДНР». В конце мая 2020 года ему удалось сбежать из донецкого изолятора временного содержания, но через месяц его снова задержали.



«Теперь Григорий Синченко фактически в третий раз находится в плену подконтрольной России оккупационной администрации. Жестокие пытки довели его до попытки самоубийства. Находясь в полном отчаянии, Григорий собственной кровью написал на стенах камеры СИЗО № 5 имя палача — Стас Кошевой», — сообщила Денисова.