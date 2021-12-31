О чем говорили Байден и Путин: официальные заявления

Президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным упомянул, что западные страны готовы ввести санкции в отношении России в случае эскалации вдоль границы с Украиной. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.



«Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции по линии экономической, финансовой и в военной сфере», – добавил он.



На сайте Кремля передают реакцию Путина на санкции подобного рода так: «это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений».



В Кремле также сообщили, США уверили РФ, «что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения».



В пресс-службе Белого дома сообщают следующее:



«Президент ясно дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры решительно отреагируют, если Россия предпримет дальнейшие шаги по вторжению в Украину».



Кроме этого, Байден призвал Путина снизить напряженность обстановки вблизи Украины.



Президент США также высказался в поддержку диалога по стратегической стабильности, а также работы Совета Россия-НАТО и контактов по линии ОБСЕ.



«Президент Байден повторил, что существенный прогресс в этом диалоге может иметь место только в атмосфере десэкалации, а не эскалации», – говорится в заявлении Белого дома.