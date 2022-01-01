С 1 января в Украине повысят пенсии: Кому и на сколько

В 2022 году правительство планирует несколько этапов повышения пенсий. В частности, с 1 января пенсии увеличатся для лиц, пострадавших во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, пишет «РБК-Украина».



Вырастут пенсии для «чернобыльцев» с инвалидностью:

1-я группа инвалидности — 16 080 грн;

2-я группа инвалидности — 12 987 грн;

3-я группа инвалидности — 8 917 грн.

Также с 1 января родственники погибших во время АТО/ООС военнослужащих начнут получать пенсии, минимальный размер которой составляет 7 800 грн. Выплаты предусмотрены для каждого из нетрудоспособных родителей, для жены (мужа) погибшего военнослужащего.



Кроме того, в новом году увеличиваются пенсии для женщин 1962 года рождения. Пенсионный фонд Украины вводит повышающий коэффициент 9% при начислении выплат по достижении женщинами нового пенсионного возраста.