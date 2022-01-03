ООС: Боевики трижды открывали огонь, ранен украинский военный

С начала суток незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня, ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В частности, в сторону Светлодарска боевики открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.



В направлении Лебединского украинские позиции обстреляли из стрелкового оружия, а вблизи Шумов НВФ совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.



«В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья — средней тяжести», — сообщили в штабе ООС.

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