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На Донбассе вчера было три обстрела

04 января 2022, 08:40

На Донбассе вчера было три обстрела

На Донбассе вследствие трех обстрелов боевиков ранен украинский военный. Об этом ранее сообщал пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС). За 3 января новых обстрелов не зафиксировано. То есть, всего их было три.

В частности, в сторону Светлодарска незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов. В направлении Лебединского стреляли из стрелкового оружия. Вблизи Шумов – из автоматических станковых гранатометов.

С начала текущих суток потерь нет.

Раненный военнослужащий находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.

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