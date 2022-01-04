На Донбассе вчера было три обстрела

На Донбассе вследствие трех обстрелов боевиков ранен украинский военный. Об этом ранее сообщал пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС). За 3 января новых обстрелов не зафиксировано. То есть, всего их было три.



В частности, в сторону Светлодарска незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов. В направлении Лебединского стреляли из стрелкового оружия. Вблизи Шумов – из автоматических станковых гранатометов.



С начала текущих суток потерь нет.



Раненный военнослужащий находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.