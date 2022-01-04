Украинский военный Годийчук в плену «ДНР» нуждается в медицинской помощи – омбудсмен

У украинского военнослужащего Юрия Гордийчука, которого незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32, серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Она подчеркнула, что политзаключенный имеет хронические заболевания: тонзиллит с последующим отеком горла, что вызывает удушье.



«Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Юрия Гордийчука, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи», – обратилась омбудсвумен.

Денисова напомнила, что Гордийчук – старший солдат 43-го мотопехотного батальона 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, нес военную службу в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.



Уполномоченная по правам человека напомнила, что 22 мая 2019 года Гордийчук и еще семь военнослужащих во время выполнения задания были незаконно задержаны в районе населенного пункта Новотроицкое Волновахского района Донецкой области во время пересечения контрольно-пропускного пункта «Березово-2».



Пятерых из них освободили в рамках обмена, еще один – Роман Безпалый – скончался. В октябре 2019 года группировка «ДНР» сообщила, что под арестом он якобы покончил с собой. В плену остались Павел Корсун и Юрий Гордийчук.



Тогда же последний был незаконно приговорен группировкой к 17 годам лишения свободы за якобы «диверсионную деятельность».