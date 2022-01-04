Украина вводит бустерную вакцинацию от ковида для людей старше 60 лет

Украина вводит бустерную дозу вакцины от COVID-19 для людей старше 60 лет.



Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, он подписал соответствующий приказ по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.



«Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу не менее чем через шесть месяцев после второй», — сказал он.



Ляшко уточнил, что получить бустерную дозу смогут люди старше 60 лет через шесть месяцев с даты второй прививки от коронавируса. Оптимальным сроком является период 6-9 месяцев.



Преимущество будет отдаваться м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Например, если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac, то бустерную дозу рекомендуется проводить вакциной Comirnaty/Pfizer.

В отсутствие м-РНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной, согласно разрешенным в Украине схемам.

После получения бустерной дозы действие COVID-сертификата будет продлено.

С декабря бустерную дозу в Украине могут получить медицинские работники и сотрудники домов интернатного типа. По состоянию на 3 января года бустерную дозу получили уже 5 713 человек.

Для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита после двух доз вакцины от COVID-19, есть возможность получить дополнительную дозу вакцины. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса.



Дополнительную дозу не следует путать с бустерной. Она рекомендована только людям с проблемами с иммунитетом, как часть основного курса вакцинации. Ее ввод не влияет на срок действия сертификата COVID. По состоянию на 3 января дополнительную дозу получили уже 4159 человек.