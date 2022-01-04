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Разведка: Боевики на Донбассе укрепляются под руководством России

04 января 2022, 14:30

Разведка: Боевики на Донбассе укрепляются под руководством России

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе укрепляют свои позиции. В частности, на линии соприкосновения со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей появляются новые системы разведки. Также увеличено количество снайперов. Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.

«Под руководством офицеров вооруженных сил РФ проводятся тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил», – говорится в сообщении Минобороны.

По данным украинской разведки, командование ВС РФ продолжает держать наготове подразделения в ОРДЛО.

«На период проведения новогодних праздников противник усилил передовые позиции 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения», – отметили в Минобороны.

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