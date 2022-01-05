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Денисова: Пленной «ДНР» пытками повредили ноги

05 января 2022, 11:20

Денисова: Пленной «ДНР» пытками повредили ноги

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о состоянии еще одной узницы незаконных вооруженных формирований «ДНР».

У Марины Юрчак, незаконно удерживаемой в Снежнянской исправительной колонии №127, после побоев сильно травмированы ноги. В результате пыток однажды они почернели.

Юрчак – химик-технолог из Донецка. Была задержана 9 ноября 2017 по дороге на работу. Родные долго не знали, что случилось с женщиной. О том, что ее задержали, узнали от другой заложницы – Елены Лазаревой, которая была освобождена 29 декабря 2019 года.

После задержания Марину Юрчак доставили в донецкую незаконную колонию «Изоляция», поскольку с начала российской вооруженной агрессии она писала посты в Twitter о том, что видела вокруг – откуда происходят обстрелы и куда следует российская военная техника. Группировка «ДНР» приговорила Юрчак к 15 годам лишения свободы за «шпионаж».

Мрина Юрчак

Денисова выступила с просьбой к международным правозащитникам, чтобы помочь узнице.

«Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Марину Юрчак, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи», – написала Денисова в Telegram.

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