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Новая глава МИД Германии не поддерживает поставки оружия Украине

06 января 2022, 08:52

Новая глава МИД Германии не поддерживает поставки оружия Украине

США и Германия стоят на стороне Украины перед лицом угрозы для нее со стороны России, но их взгляды на вопросы помощи Киеву оружием расходятся.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время совместной с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Вашингтоне, передает «Укринформ».

«У нас другая позиция относительно поставки оружия Украине», — сказала Бербок.

Вместе с тем она напомнила, что с 2014 года Германия помогла построить в Украине военный госпиталь и предоставляла медтехнику и материалы, а многие раненые украинские военные лечатся в госпиталях Бундесвера.

Говоря о возможных санкциях, Бербок сказала, что, учитывая ситуацию на украинско-российской границе, четко было отмечено, что дальнейшая военная эскалация и нарушение суверенитета Украины повлечет за собой «огромные экономические последствия и коснется также финансового сектора».

Министр заверила, что трансатлантические партнеры тесно координируют позиции по этому вопросу. Она упомянула в этом контексте совместную немецко-американскую декларацию (от июля 2021 года), в которой оба государства отметили, что должны быть эффективные средства ответа, если Россия использует энергию в качестве оружия. Новое федеральное правительство полностью согласно с этим, и это записано в его коалиционном соглашении, сказала министр. Прямого ответа на то, будет ли проект остановлен в случае агрессии, политик, которая до вступления в должность открыто критиковала «Северный поток 2», не дала.

Бербок отметила, что «деструктивные действия России будут иметь высокую цену, новая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия, российское правительство должно осознавать это».

Она подчеркнула, что единственная возможность выхода из спирали эскалации — диалог, альтернативы которому нет. В Германии, заявила Бербок, делают все возможное для предупреждения новой агрессии и нового нарушения международного права, и фактически встала на защиту планов канцлера Олафа Шольца вступить в прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным как можно скорее. «В Берлине рады, что Россия согласилась начать диалог», — добавила глава МИД.

Обсуждение ситуации будет проходить как во время прямых двусторонних переговоров, так и в других форматах, сказала Бербок. Германия, по ее словам, пытается вместе с Францией продвигать переговоры в Нормандском формате, а также поддерживает переговорные усилия в рамках НАТО и ОБСЕ.

Бербок совершает свой первый на должности главы МИД визит в США. В Вашингтоне она проводит переговоры с Блинкеном, а также встречается со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

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