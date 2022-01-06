Четыре населенных пункта на Донбассе попали под обстрел вчера

В среду, 5 января, на Донбассе зафиксировано 4 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Среди украинских военнослужащих потерь нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



В частности, в направлении Авдеевки боевики стреляли из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Шум зафиксирован обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Катериновки боевики стреляли из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от Майорского – из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.



С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.