Поседел за неделю пыток. История еще одного пленного «ДНР» Виктора Дзицюка

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о пытках еще одного пленника незаконных вооруженных формирований «ДНР». Виктор Дзицюк, который незаконно находится в Макеевской исправительной колонии №32, сегодня отмечает свой день рождения.

Виктор Дзицюк

Мужчина работал мастером на строительстве автомобильных дорог, когда в 2017 году попал в заложники. Причиной стало то, что незаконные вооруженные формирования нашли в его телефоне нашли карты местности.



Родные долгое время ничего не знали о местонахождении Виктора. Выяснилось, что некоторое время он находился в незаконной тюрьме «Изоляция». Там мужчину истязали током и избивали, из-за чего он через неделю полностью поседел.



«В марте 2018 года его, без сознания, отправили в медсанчасть СИЗО. В камере следственного изолятора в подвальном помещении Виктор провел два с половиной года», – сообщила Денисова.



В 2020 году «ДНР» «официально» приговорила Дзицюка к 16 годам лишения свободы за «шпионаж и организацию диверсий».



«В Макеевской исправительной колонии №32, где незаконно удерживается Виктор, – неудовлетворительные условия содержания. Родственники заключенных самостоятельно вынуждены покупать уголь для обогрева камер. В сентябре прошлого года Виктор переболел простудой. Из-за этого у него обострился псориаз – неинфекционное хроническое аутоиммунное заболевание кожи: тело покрыто пробками и волдырями, случаются кровотечения. Родные пытаются передавать все необходимые лекарства, но не уверены, что Виктор их получает. Нужная медицинская помощь ему не оказывается», – подчеркнула омбудсвумен.



Денисова, как и прежде, призывает координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи всем узникам группировок «Л-ДНР».