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На неподконтрольной Луганщине снова проводят «военные сборы»

06 января 2022, 16:07

На неподконтрольной Луганщине снова проводят «военные сборы»

Группировка «ЛНР» проводит очередные «военные сборы резервистов». Такой указ издал глава группировки Леонид Пасечник.

В «ЛНР» заявляют, что проводят сборы «в целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности».

Незаконные сборы пройдут в период с 10 по 15 января. Их будут проводить с соблюдением противоэпидемических норм – соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, использование средств защиты органов дыхания и перчаток.

В 2021 году группировки «ДНР» и «ЛНР» проводили незаконные военные сборы почти ежемесячно.

 

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