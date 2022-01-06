На неподконтрольной Луганщине снова проводят «военные сборы»

Группировка «ЛНР» проводит очередные «военные сборы резервистов». Такой указ издал глава группировки Леонид Пасечник.



В «ЛНР» заявляют, что проводят сборы «в целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности».



Незаконные сборы пройдут в период с 10 по 15 января. Их будут проводить с соблюдением противоэпидемических норм – соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, использование средств защиты органов дыхания и перчаток.



В 2021 году группировки «ДНР» и «ЛНР» проводили незаконные военные сборы почти ежемесячно.