Военный получил ранение вследствие обстрелов боевиков на Донбассе

С начала суток боевики на Донбассе пять раз нарушили условия режима прекращения огня. Ранение получил один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил



Обстрелы зафиксированы в районе Песок, Богдановки и Крымского. Боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Вблизи Станицы Луганской боевики задействовали беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет БПЛА, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.



«В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — сообщили в штабе ООС.