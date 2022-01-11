Шесть человек пострадали в ДТП в районе «Донбасс Арены» в Донецке

Последствия ДТП. Фото: Типичный Донецк / Telegram

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в районе «Донбасс Арены» в Донецке. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР».



Инцидент произошел 10 января на пересечении улицы Павла Поповича и улицы Амосова. Столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Volkswagen Passat.



Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали водителя автомобиля Daewoo, а также извлекли из автомобиля пострадавшего пассажира и передали работникам скорой медицинской помощи.

Последствия ДТП. Фото: Типичный Донецк / Telegram