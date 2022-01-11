Внутренние кровотечения и хронические боли. Мать и сын три года находятся в плену «ДНР» без надлежащей помощи

Омбудсвумен Людмила Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста срочно посетить Елену и Владислава Зайцевых, которых боевики группировки «ДНР» незаконно удерживают в плену около трех лет. Об этом Денисова написала в Facebook.



Жителей поселка Верхнеторецкое Елену и ее 21-летнего сына Владислава сотрудники «МГБ ДНР» задержали 26 февраля 2019 года. Владислава обвинили в попытке «подрыва железнодорожного моста». Его мать арестовали после допроса за якобы «сокрытие преступления, совершенного сыном». Елену в течение двух месяцев удерживали в пыточной тюрьме «Изоляция» в Донецке«, подписала «признание в диверсионной деятельности». Вследствие пыток у женщины открылось внутреннее кровотечение, рассказала Денисова.



«В настоящее время Елена и Владислав Зайцевы содержатся в СИЗО Донецка. У Елены кровотечения не прекратились и состояние ее здоровья ухудшается с каждым днем. Симптомы болезни указывают на онкологию, требующую срочного хирургического вмешательства. Но в условиях следственного изолятора это невозможно осуществить, ведь туда запрещено передавать даже лекарства», — сообщила омбудсвумен.



Владиславу также необходима медицинская помощь — после контузии и из-за ожогов на голове после пожаров мужчина страдает хронической головной болью.



Боевики не допускают представителей международных организаций, в том числе МККК, к пленным на подконтрольной им территории. В связи с этим, Денисова попросила координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи Зайцевым.