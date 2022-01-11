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Президент Франции выступил за привлечение США к «нормандии»

11 января 2022, 21:15

Президент Франции выступил за привлечение США к «нормандии»

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал привлечение США к переговорам в нормандском формате. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«С Президентом Шарлем Мишелем мы обсудили программу на следующие недели и месяцы, а также вызовы, стоящие перед нами. Большая часть нашего обсуждения была посвящена главной международной проблеме, месту ЕС в разрешении ситуации с Россией и Украиной. Мы защищаем европейский подход, объединяющий твердость перед фактом любой агрессии и сохранение каналов для диалога, чтобы найти пути выхода из ситуации и строить общую архитектуру безопасности в Европе для себя и наших соседей» – сказал Макрон.

Он считает, что нормандский формат сохраняет свою актуальность, что это востребованная площадка для разрешения конфликта на Донбассе. Он отметил инициативу президента Украины Владимира Зеленского по проведению встречи в нормандском формате. По словам Макрона, это отражает предложения Франции, которые обсуждались в ходе его телефонных переговоров президентом РФ Владимиром Путиным.

«Вовлечение США в этот процесс является хорошим явлением, которое мы должны приветствовать», – заявил Макрон.

Он также отметил, что переговоры США и Россией о коллективной безопасности продолжаются, и они касаются не только Украины. Президент Франции призвал не мешать диалогу между Вашингтоном и Москвой.

Напомним, 10 января прошел первый раунд переговоров между США и РФ по стратегической стабильности.

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