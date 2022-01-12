Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В плену «ДНР» находится 70-летний мужчина, ему нужна медпомощь

12 января 2022, 14:21

В плену «ДНР» находится 70-летний мужчина, ему нужна медпомощь

Состояние здоровья 70-летнего Виталия Атаманчука, незаконно удерживаемого в Макеевской исправительной колонии №32, крайне критическое и стремительно ухудшается из-за перелома бедра. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Мужчину незаконно задержали в Донецке осенью 2018 года. В его дом ворвались люди в балаклавах и военной форме без опознавательных знаков. После обысков Атаманчука вместе с женой и сыном вывезли в городской изолятор временного содержания, где подвергали пыткам и психологическому давлению. Через 30 суток женщина с сыном была отпущена, а Виталий до сих пор остается в плену.

Через год группировка «ДНР» незаконно приговорила мужчину к 17 годам тюрьмы за якобы «шпионаж в пользу Украины».

«В Макеевской исправительной колонии №32 в марте 2021 года при неизвестных обстоятельствах Виталий сломал бедро. Вместо нужной хирургической операции ему наложили на три месяца фиксатор, в результате чего кость неправильно срослась. Теперь мужчина может передвигаться только с помощью ходунков. В этом возрасте неправильное лечение перелома может привести к летальному исходу. Кроме того, у Виталия ишемическая болезнь сердца, заболевание Бехтерева, которое прогрессирует и в любой момент может вызвать паралич. Лекарство, которое дочь передает отцу, он вовремя не получает», – подчеркивает Денисова.

Омбудсвумен напомнила, что группировка «ДНР» под руководством РФ нарушает международные нормы по правам человека.

Учитывая критическое состояние здоровья Виталия Атаманчука, Денисова настаивает на его немедленном увольнении.

Еще по теме

Люди
Виталий Атаманчук
Прочее
Обмен пленными
Организации
ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:27
В Макеевке маршрутка протаранила столб
09:46
«ЛНР» сообщила еще о четверых умерших от COVID-19
09:20
«ДНР»: Ковидом заболели еще 265 человек
20:34
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 января
18:45
Канал «ДНР» показал одну из пленниц, которую обвиняют в «шпионаже»
14:40
Алчевский меткомбинат возглавил топ-менеджер из России
14:03
Экс-сотрудника СБУ, который перешел на сторону «ДНР», приговорили к 10 годам тюрьмы
12:48
«ДНР»: Почти 300 заболевших ковидом за сутки
11:26
Внутренние кровотечения и хронические боли. Мать и сын три года находятся в плену «ДНР» без надлежащей помощи
09:33
«ЛНР»: Еще 12 умерших от COVID-19
09:17
Шесть человек пострадали в ДТП в районе «Донбасс Арены» в Донецке
18:53
Обильные снегопады: «ДНР» объяснила, почему не вывозят мусор от жилых домов
17:20
Зеленский поручил организовать пункт вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»
16:33
В России не принимают ни справки о вакцинации, ни QR-коды «Л-ДНР»
15:50
«ЛНР» оштрафовала местного жителя на 7 миллионов рублей за контрабанду пенсий
все новости
16:34
Переговоры по безопасности: НАТО отвергла требование России не расширяться
15:59
Шмыгаль: В 2022 году стартуют проекты строительства двух аэропортов на востоке Украины
15:32
Заместителем министра реинтеграции стал бывший спикер АТО
15:28
Минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет повысят до 3 тысяч гривен
14:57
Кабмин назначил временного директора «Артемсоли»
14:54
В Кремле ответили на инициативу Зеленского по новой встрече «нормандской четверки»
14:23
Кабмин ограничил наценку на «социальные» продукты до конца карантина
14:21
В плену «ДНР» находится 70-летний мужчина, ему нужна медпомощь
14:05
Цифровизация–2022: В «Дії» станут доступны новые услуги для переселенцев
13:50
Во Франции заявили о возвращении Нормандского формата в рабочее состояние
13:46
Ситуация вокруг Украины: Переговоры НАТО — Россия стартовали в Брюсселе
13:23
На Луганщине за сутки выявили 112 заболевших COVID-19
12:25
Денисова сообщила, сколько украинцев преследует РФ по политическим и религиозным мотивам
11:24
СМИ узнало, что включает новая военная помощь США Украине
10:27
В Макеевке маршрутка протаранила столб
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция