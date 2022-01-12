В плену «ДНР» находится 70-летний мужчина, ему нужна медпомощь

Состояние здоровья 70-летнего Виталия Атаманчука, незаконно удерживаемого в Макеевской исправительной колонии №32, крайне критическое и стремительно ухудшается из-за перелома бедра. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Мужчину незаконно задержали в Донецке осенью 2018 года. В его дом ворвались люди в балаклавах и военной форме без опознавательных знаков. После обысков Атаманчука вместе с женой и сыном вывезли в городской изолятор временного содержания, где подвергали пыткам и психологическому давлению. Через 30 суток женщина с сыном была отпущена, а Виталий до сих пор остается в плену.



Через год группировка «ДНР» незаконно приговорила мужчину к 17 годам тюрьмы за якобы «шпионаж в пользу Украины».



«В Макеевской исправительной колонии №32 в марте 2021 года при неизвестных обстоятельствах Виталий сломал бедро. Вместо нужной хирургической операции ему наложили на три месяца фиксатор, в результате чего кость неправильно срослась. Теперь мужчина может передвигаться только с помощью ходунков. В этом возрасте неправильное лечение перелома может привести к летальному исходу. Кроме того, у Виталия ишемическая болезнь сердца, заболевание Бехтерева, которое прогрессирует и в любой момент может вызвать паралич. Лекарство, которое дочь передает отцу, он вовремя не получает», – подчеркивает Денисова.



Омбудсвумен напомнила, что группировка «ДНР» под руководством РФ нарушает международные нормы по правам человека.



Учитывая критическое состояние здоровья Виталия Атаманчука, Денисова настаивает на его немедленном увольнении.