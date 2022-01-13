МККК: Жители Донбасса должны иметь возможность видеться, пересекая КПВВ

В Международном комитете Красного креста (МККК) отмечают важность обеспечения возможностей встреч жителей Донбасса, родственники которых проживают по разные стороны от линии соприкосновения.



«Гражданское население и объекты инфраструктуры, обеспечивающие работу служб жизнеобеспечения, необходимо щадить, родственники должны иметь возможность видеться и поддерживать друг друга, а с лицами, содержащимися под стражей, следует обращаться гуманно», — заявил директор Управления МККК по оперативной деятельности Доминик Штилхарт, передает пресс-служба МККК в четверг.



Он подчеркнул, что этого требуют нормы международного гуманитарного права, применимые ко всем вооруженным конфликтам.



В МККК отметили, что Украина вновь оказалась в центре внимания СМИ, «однако происходящее там никогда не переставало волновать тех, кто на себе испытывает последствия боевых действий».



«Мы поддерживаем сотни тысяч людей, живущих вблизи линии соприкосновения и регулярно страдающих от перебоев с электроснабжением и отоплением, от невозможности получить медицинскую помощь, продовольствие и воду, а также доступ к образованию, социальным услугам и источникам заработка», — подчеркнули В МККК.



Штилхарт указал, что тысячи мирных жителей и участников боев погибли, получили ранения, оказались под стражей или были разлучены с родными, а сотни людей все еще разыскивают пропавших без вести близких.

В Луганской области ежедневно работает КПВВ «Станица Луганская». В Донецкой области КПВВ «Новотроицкое» работает лишь по понедельникам и пятницам — в остальные дни пропуск блокирует группировка «ДНР». Остальные КПВВ на Донбассе закрыты со стороны неподконтролбных Украине территорий.



При въезде на подконтрольную украинской власти территорию пересекающим КПВВ больше не нужно устанавливать приложение «Вдома» для прохождения самоизоляции. Вместо этого нужно пройти бесплатное тестирование на коронавирус.