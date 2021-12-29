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Кабмин отменил обязательную установку приложения «Вдома» для пересечения КПВВ

29 декабря 2021, 16:52

Кабмин отменил обязательную установку приложения «Вдома» для пересечения КПВВ

Кабинет министров отменил обязательную установку мобильного приложения «Вдома» для пересекающих КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе и на админгранице с Крымом. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на пресс-конференции.

Она отметила, что приложение «Вдома» не нужно будет устанавливать с завтрашнего дня, 30 декабря. Пересекающие КПВВ в сторону подконтрольной Украине территории будут проходить бесплатное тестирование на COVID-19 прямо на пункте пропуска.

В случае если у человека будет позитивный результат теста, то у него будет выбор: отправиться на обсервацию, которая продлится до 10 дней, или вернуться в место, откуда он пересекал КПВВ.

Верещук напомнила, с какими трудностями сталкивались люди из-за необходимости установки приложения. «Для тех, кто завтра, используя эту возможность, не будут стоять в очереди по 5-6 часов, не будут искать смартфон, если у вас нет денег, чтобы его купить. Не будут платить деньги каким-то дельцам, которые на КПВВ пытаются продать это приложение или еще как-то нажиться на человеческой беде», — сказала она.

Министр подчеркнула, что применять приложение «Вдома» для пересекающих КПВВ с неподконтрольной территории было «некорректно и нецелесообразно», потому что оно применяется для тех граждан, которые въезжают через государственную границу.

В Луганской области ежедневно работает КПВВ «Станица Луганская». В Донецкой области КПВВ «Новотроицкое» работает лишь по понедельникам и пятницам — в остальные дни пропуск блокирует группировка «ДНР».

В Трехсторонней контактной группе не удалось согласовать открытие всех КПВВ на Донбассе на минувшем заседании.

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