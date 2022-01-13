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Евросоюз продлил санкции против РФ из-за тупика в минском процессе

13 января 2022, 18:17

Евросоюз продлил санкции против РФ из-за тупика в минском процессе

Совет Европейского Союза 13 января сообщил о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода.

«Совет ЕС сегодня решить продлить на шесть месяцев – до 31 июля 2022 года – срок действия ограничительных мер, нацеленных на ряд секторов российской экономики», – говорится в заявлении, распространенном в Брюсселе.

В нем указывается, что решение принято «после недавней оценки ситуации с имплементацией Минских договоренностей».

Экономические санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе по сообщениям стран-участниц Нормандского формата – Германии и Франции.

Постановление, имеющее юридический характер, принимает Совет ЕС, и после публикации законодательного акта в «Официальном журнале» Евросоюза продление ограничительных мер вступает в силу.

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на «действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине». Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией Минских соглашений, что, как было предусмотрено в то время, должно было осуществиться до 31 декабря 2015 года.

С учетом того, что эти планы не сбылись, Совет ЕС продлил экономические санкции до 31 июля 2016 года. С июля 2016 года эти ограничительные меры продлевались каждые шесть месяцев.

Перед каждым очередным продлением экономических санкций на саммитах ЕС заслушивается сообщение стран-участниц Нормандского формата Германии и Франции о состоянии выполнения Минских соглашений.

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с «незаконной аннексией Крыма и Севастополя».

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