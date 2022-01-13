Уроженец Херсонской области примкнул к боевикам «Л-ДНР» – суд дал ему 9 лет

В Херсонской области суд приговорил к 9 годам лишения свободы мужчину, который вступил в ряды незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР». Уроженец села Червоная Поляна (Херсонская область), добровольно вступил в ряды боевиков, сообщает пресс-служба Херсонской облпрокуратуры.



Мужчину осудили заочно на лишение свободы с конфискацией имущества.



В сообщении говорится, что прокурором в суде было доказано, что мужчина в октябре 2014 года добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «Отдельный казачий батальон имени Ермака» в составе террористической организации «ЛНР» и по март 2015 года был механиком-водителем боевой машины незаконных вооруженных формирований.



«После этого с сентября 2015 года по март 2017 злоумышленник присоединился к другой террористической организации – "ДНР" и принимал непосредственное участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины. Он управлял тяжелой техникой БТР, грузовым военным автомобилем "Урал". Также мужчина ремонтировал бронированные транспортные средства и разную технику военного назначения, выполнял другие возложенные на него задачи», – подчеркивают в прокуратуре.



Там уточняют, что приговор суда уже вступил в законную силу, а начало срока отбывания наказания осужденным будет исчисляться со дня его задержания и приведения приговора в исполнение.