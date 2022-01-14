Омбудсмен рассказала об издевательствах над двумя братьями в плену «ДНР»

Братья Сергей и Дмитрий Хараберюши, которых незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32, подвергаются жестоким пыткам за свою проукраинскую позицию. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Незаконные вооруженные формирования задержали братьев в августе 2017 года по дороге на работу – Донецкий металлургический завод. Их насильно затолкали в микроавтобус и отвезли в так называемое «министерство госбезопасности» группировки «ДНР». Там братьев избивали и пытали электрическим током, требуя признания в том, что они родственники украинского контрразведчика Александра Хараберюша, погибшего в Мариуполе в 2017 году.



Впоследствии Сергея и Дмитрия перевели в незаконную тюрьму «Изоляция». Сергея поместили в подвал, а Дмитрия – в камеру №8, где заставляли издеваться над другим заложником. Когда Дмитрий не согласился, ударами ему повредили почки.



Денисова отмечает, что над мужчинами издевались, подвергая их жизнь опасности. В частности, одному из братьев приказали газонокосилкой срезать траву на поле с минными растяжками. Чтобы не взорваться, траву приходилось вырывать руками.



Весной 2018 года Хараберюшей перевели из «Изоляции» в СИЗО Донецка. Так называемый «суд» приговорил к 11 годам лишения свободы каждого.



Денисова напомнила, что такие действия группировки «ДНР», подчиненной России, нарушают не только украинское законодательство, но и нормы международного права.



«Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить братьев Хараберюшей, содействовать их немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи и поднятия вопроса об их освобождении по состоянию здоровья», – написала Денисова в Telegram.