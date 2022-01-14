«ДНР»: 233 заболевших и 27 умерших от ковида за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 233 случаев коронавируса, заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



За указанный период выписаны после выздоровления 194 человека, а умерли 27.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 120 275 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Из них 108 801 человек выздоровели, летальных случаев — 9376. Продолжают болеть 2 098 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 44 случая пневмоний. Из них госпитализированы 34 человека. Всего на лечении находится 633 пациента с пневмониями, из них 473 на кислородной поддержке (+10 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.