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«ДНР»: 233 заболевших и 27 умерших от ковида за сутки

14 января 2022, 11:42

«ДНР»: 233 заболевших и 27 умерших от ковида за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 233 случаев коронавируса, заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».

За указанный период выписаны после выздоровления 194 человека, а умерли 27.

С начала пандемии «ДНР» подтверждает 120 275 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Из них 108 801 человек выздоровели, летальных случаев — 9376. Продолжают болеть 2 098 пациентов.

Кроме того, за сутки выявлено 44 случая пневмоний. Из них госпитализированы 34 человека. Всего на лечении находится 633 пациента с пневмониями, из них 473 на кислородной поддержке (+10 за сутки).

У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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