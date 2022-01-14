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«ЛНР»: четверо умерших от COVID-19 и более 50 заболевших

14 января 2022, 08:22

«ЛНР»: четверо умерших от COVID-19 и более 50 заболевших

За минувшие сутки, 13 января, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 4 ранее заболевших, а выздоровели 25 пациентов.

Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрировано 21 888 случаев COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 18 382 человека, а 3 112 человек умерли от осложнений.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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