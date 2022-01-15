Непогода и сильный ветер: В ОРДО обесточены почти 14,5 тысяч абонентов

На территории отдельных районов Донецкой области в результате непогоды прошла серия аварийных отключений электричества, на утро 15 января обесточено почти 14,5 тысяч абонентов частного и коммунального сектора. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».



Кроме того, согласно информации «ведомства», без электричества остались 26 социальных объектов и пункт пропуска «Мариновка» на границе с Россией, который перевели на электроснабжение от электрогенераторов.



14 января аварийные отключения произошли в Снежном (поселок Степное), в Горловке (поселок Байрак), в Шахтерском районе (село Грабово), а с утра 15 января обесточены: в Горловке — поселки Пантелеймоновка, Бессарабка, квартал №245, в Шахтерском районе — село Золотаревка, в Макеевке — отдельные поселки в Горняцком, Советском, Кировском, Червоногвардейском районах, в Торезе — поселки шахты № 9 и шахты № 27.



В «МЧС» уточнили, что восстановительные работы по всем указанным населенным пунктам будут проводиться сегодня, 15 января.



В то же время в «ведомстве» на субботу огласили штормовое предупреждение, по территории ОРДО ожидается сильный ветер 15-20 м/с, ночью местами порывы 25-27 м/с.