Арестович уходит из делегации ТКГ по Донбассу

Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и с должности спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом он заявил в комментарии «4 канала».



Арестович сообщил, что уже со следующего заседания ТКГ не будет участвовать в работе делегации. По его словам, он уволился по собственному желанию, решение связано с личными причинами.



Арестович занимал должность внештатного советника Ермака по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года. С 28 октября 2020 года был спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу.