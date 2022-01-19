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Украина представит в ЕСПЧ доказательства нарушений прав человека на Донбассе Россией

19 января 2022, 15:27

Украина представит в ЕСПЧ доказательства нарушений прав человека на Донбассе Россией

26 января в Страсбурге состоятся первые слушания в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) о приемлемости межгосударственного дела «Украина и Нидерланды против России». Иск касается нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила заместительница министра Украины Валерия Коломиец в колонке для «Европейской правды».

Если ЕСПЧ примет решение об обоснованности своей юрисдикции в данном производстве и даст ход делу, Украина в этом судебном процессе попытается доказать причастность РФ к нарушениям Конвенции по правам человека в течение всего периода оккупации части Донбасса.

«Украина представит факты в подтверждение того, что Российская Федерация была непосредственно вовлечена в оккупацию части территории Донецкой и Луганской областей и нарушение прав человека на этой территории начиная с апреля 2014 года. Мы представим доказательства осуществления Российской Федерацией фактического контроля на временно оккупированной территории», — рассказала Коломиец.

Украинская сторона также намерена доказать наличие прямой связи между оккупацией Россией Крымского полуострова и части Донбасса.

Замминистра отметила, что решение ЕСПЧ относительно приемлемости в деле «Украина и Нидерланды против России» облегчит поддержание индивидуальных исков граждан и компаний против РФ, чтобы заявители могли взыскать компенсации с РФ за нарушенные ею права.

«Мы стремимся привлечь к ответственности Российскую Федерацию за ее действия, которые привели к массовым нарушениям прав человека на востоке Украины, и остановить эти нарушения, насколько это возможно», — подчеркнула она.

По словам Коломиец, украинской стороной подано в Страсбург тысячи страниц и огромные объемы видео-, аудио- и других доказательств, которые опровергают и полностью разбивают утверждения российской пропаганды.

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