Тысяча за вакцинацию: украинцам разъяснили, как покупать лекарства

Украинцы в возрасте от 60 лет смогут приобретать лекарства в аптеках или онлайн в рамках программы «єПідтримка».Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе совместного брифинга Минцифры и Минэкономики.



По его словам, возможность воспользоваться программой есть у всех вакцинированных украинцев, возраст которых от 60 лет. Приобрести необходимые лекарства они могут как в аптеке, так и онлайн.



«Не только в аптеках и аптечных сетях, но и на сайтах», — уточнил Федоров.



Что касается оплаты лекарств, то это можно будет сделать в любой аптеке уже на следующей неделе, с 24 января.



По утверждению министра, все аптеки с терминалами, которые продавали офлайн и онлайн, подключаются автоматически к программе «єПідтримка».



«Это значительно упрощает пользователям понимание, где можно использовать средства, приобрести лекарства и облегчает реализацию проекта», — подчеркнул Федоров.



В свою очередь замминистра экономики Александр Грибан сообщил, что для покупки лекарств украинцам не нужно открывать новую карту «єПідтримка», достаточно будет уже активированной.



По его словам, банк будет проверять возраст человека именно на момент проведения платежа.



«Неважно, когда была открыта карта, важен только тот факт, есть ли человеку 60 лет на момент совершения транзакции», — пояснил Грибан.

Кабмин расширил перечень направлений, на которые можно потратить 1000 гривен в рамках программы «єПідтримка». У вакцинированных украинцев от 60 лет появится возможность приобретать за эти средства лекарства.