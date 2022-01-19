Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Тысяча за вакцинацию: украинцам разъяснили, как покупать лекарства

19 января 2022, 17:11

Тысяча за вакцинацию: украинцам разъяснили, как покупать лекарства

Украинцы в возрасте от 60 лет смогут приобретать лекарства в аптеках или онлайн в рамках программы «єПідтримка».Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе совместного брифинга Минцифры и Минэкономики.

По его словам, возможность воспользоваться программой есть у всех вакцинированных украинцев, возраст которых от 60 лет. Приобрести необходимые лекарства они могут как в аптеке, так и онлайн.

«Не только в аптеках и аптечных сетях, но и на сайтах», — уточнил Федоров.

Что касается оплаты лекарств, то это можно будет сделать в любой аптеке уже на следующей неделе, с 24 января.

По утверждению министра, все аптеки с терминалами, которые продавали офлайн и онлайн, подключаются автоматически к программе «єПідтримка».

«Это значительно упрощает пользователям понимание, где можно использовать средства, приобрести лекарства и облегчает реализацию проекта», — подчеркнул Федоров.

В свою очередь замминистра экономики Александр Грибан сообщил, что для покупки лекарств украинцам не нужно открывать новую карту «єПідтримка», достаточно будет уже активированной.

По его словам, банк будет проверять возраст человека именно на момент проведения платежа.

«Неважно, когда была открыта карта, важен только тот факт, есть ли человеку 60 лет на момент совершения транзакции», — пояснил Грибан.

Кабмин расширил перечень направлений, на которые можно потратить 1000 гривен в рамках программы «єПідтримка». У вакцинированных украинцев от 60 лет появится возможность приобретать за эти средства лекарства.

Еще по теме

Прочее
Вакцинация коронавирус єПідтримка
Люди
Михаил Федоров

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:36
Дело «Изоляции»: Суд разрешил задержать обвиняемого в пытках Бражникова
11:40
«ЛНР» приговорила бросившего взрывчатку в людей к 11 годам тюрьмы
10:55
Состояние критическое: Омбудсвумен требует освобождения Вячеслава Шаболды из плена «ДНР»
09:50
«Инвестор» донбасских заводов. Почему «Л-ДНР» активно «пиарят» Юрченко ►
09:35
«ДНР» заявила о 241 новом случае COVID-19 и 8 умерших
08:49
«ЛНР»: четверо умерших от COVID-19 и 43 заболевших
22:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 января
13:17
Миссия ОБСЕ не нашла утечки химикатов в Горловке
11:21
Денисова потребовала срочно освободить пленного Виктора Уткина из-за проблем со здоровьем
10:45
«ДНР» заявила о 289 новых случаях COVID-19. Умерли 18
09:25
«ЛНР»: 11 умерших от COVID-19 за три дня
08:37
«ЛНР»: Более 1000 абонентов и пункт пропуска остались без электричества
23:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 января
21:02
Верещук перечислила, что нужно сделать для молодежи из ОРДЛО и Крыма
19:25
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
все новости
18:11
ООС: На Донбассе второй день сохраняется «тишина»
17:59
«Я не собирался увольняться»: Арестович прокомментировал свой уход с Банковой
17:24
РФ потребовала от США гарантии не голосовать за вступление Украины в НАТО
17:22
ГБР и адвокаты хотят обжаловать меру пресечения Порошенко
17:11
Тысяча за вакцинацию: украинцам разъяснили, как покупать лекарства
16:47
Кулеба призвал РФ продолжить диалог по Донбассу на всех переговорных площадках
16:36
Дело «Изоляции»: Суд разрешил задержать обвиняемого в пытках Бражникова
16:10
Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО
15:47
В Лисичанске вновь разрушили памятник жертвам Холокоста
15:27
Украина представит в ЕСПЧ доказательства нарушений прав человека на Донбассе Россией
15:01
Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
14:52
«Некоторые вещи мы знаем глубже». Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию на границе Украины
14:23
Украинцы старше 60 лет смогут потратить тысячу гривен «єПідтримки» на лекарства с 24 января
14:15
Суд не стал арестовывать Порошенко, назначив личное обязательство
13:59
РФ должна уважать правила безопасности в Европе — Макрон о конфликте на Донбассе
все новости
ВИДЕО
«Инвестор» донбасских заводов. Почему «Л-ДНР» активно «пиарят» Юрченко ►
19 января, 09:50
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
17 января, 19:25
Абсурд на КПВВ, колбаса «ДНР» и ликвидация донецкого метро. Дайджест НД ►
16 января, 20:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция