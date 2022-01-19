Украинцы старше 60 лет смогут потратить тысячу гривен «єПідтримки» на лекарства с 24 января

Кабмин расширит программу «єПідтримка», в рамках которой вакцинированные украинцы смогут получить 1000 гривен, на лиц старше 60 лет, а также позволит приобретать на эти деньги лекарства. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании правительства.



«С 24 января полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет смогут потратить 1000 гривен на лекарства», — отметил Шмыгаль, уточнив, что сегодня правительство уже утвердило необходимые для этого решения.



По его словам, программа также будет расширена и на детей с 12 до 17 лет.



Соответствующее протокольное поручение оформлено, отметил премьер.

Программа «єПідтримка» была запущена в полноценном режиме 19 декабря 2021 года. В ее рамках, каждый украинец, получивший две дозы вакцины против COVID-19, может получить 1000 гривен на занятия спортом, путешествия, покупку книг и посещение культурных учреждений.