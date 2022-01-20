Богдан Ковальчук с 17 лет находится в плену «ДНР», он нуждается в лечении — Денисова

Более шести лет в плену группировки «ДНР» находится гражданин Украины Богдан Ковальчук, задержанный представителями «МГБ» в возрасте 17 лет вместе с пятью несовершеннолетними друзьями. В заключении он испытал пытки и нуждается в медицинской помощи, рассказала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Шестерых подростков члены «МГБ ДНР» задержали в Ясиноватой в августе 2016 года по обвинению в подрывной деятельности. По их версии, они якобы сотрудничали со Службой безопасности Украины и организовывали подрывы автомобилей и отдела «милиции ДНР». В июле 2018 года «Верховный суд ДНР» осудил их за «терроризм» на срок от десяти до пятнадцати лет.



Богдан Ковальчук отбывает 10-летний срок незаконного заключения в Торезской исправительной колонии № 28. Ему сейчас 23 года, и из них почти шесть — он ждет освобождения.

Богдан Ковальчук. Скрин с видео допроса «МГБ ДНР», 2016 год

Денисова рассказала, что накануне взаимного освобождения 29 декабря 2019 года ребятам и родителям предложили в обмен на «помилование» отказаться от перехода на подконтрольную правительству Украины территорию.



«Согласились все кроме Богдана Ковальчука. Он мотивировал решение тем, что не может изменить своим принципам свободы, правды и преданности Родине», — написала она.



По информации омбудсвумен, уже долгое время родные не могут связаться с Богданом.



«По словам родных, Богдан имеет серьезные проблемы с легкими и требует постоянного обследования врачом, которые в условиях заключения не проводятся. До карантинных ограничений посещать в исправительном учреждении могла его только мать, которая передавала лекарства и продукты. Однако уже долгое время родные не имеют с ним связи», — сообщила Дениова.



Омбудсвумен обратилась к руководству МККК в Украине срочно посетить Богдана и способствовать его освобождению.