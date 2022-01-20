СБУ разоблачила «казаков», воевавших против ВСУ под Луганском и Дебальцево

Сотрудники Службы безопансости Украины установили личности 13 руководителей и активных участников так называемого «Луганского округа донских казаков, воевавших против сил АТО в составе пророссийских незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба СБУ.



Ранее эти лица входили в состав одноименной общественной организации, зарегистрированной до 2014 года. Однако затем судом было вынесено решение о ее запрете и принудительном роспуске.

По информации СБУ, эти лица активно участвовали в боевых действиях против сил АТО в районах Луганска и Дебальцево. Они выступали в качестве сопровождения «гуманитарных» грузов из РФ, патрулей населенных пунктов на контролируемой группировками «ЛНР» и «ДНР» территориях. Там они, среди прочего, останавливали общественный транспорт и авто местных жителей для проведения незаконных обысков.

В настоящее время главари «казачьего формирования» находятся на неподконтрольной украинской власти территории, где скрываются от правосудия.

В спецслужбе отметили, что в отношении этих лиц открыты производства по статье 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и части 1 статьи 258-3 (Участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.