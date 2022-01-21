Пытали и ограничили доступ к лекарствам. Денисова рассказала о пленнике «ЛНР»

Пленный украинец Юрий Мерзлый, которого боевики почти 4 года удерживают в Краснолуцкой исправительной колонии № 19, болеет сахарным диабетом и нуждается в немедленном лечении. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала ОБСЕ и Международный комитет Красного креста способствовать его скорейшему освобождению.



Юрия задержали 22 марта 2018 года по дороге в оккупированный Луганск, куда он возвращался вместе с женой и сыном. После обысков в квартире его обвинили в «сотрудничестве с СБУ». По версии группировки «ЛНР», мужчина «осуществлял разведывательную деятельность» и передавал информацию о местных «правоохранительных органах».



Пятнадцать дней Юрий провел в подвале «министерства госбезопасности», где его зверски пытали. В июле 2019-го «военный суд ЛНР» приговорил его к 12 годам лишения свободы за «государственное предательство».



«Юрий — имеет инвалидность 2 группы: накануне задержания он перенес операцию по удалению злокачественной опухоли кишечника, а также страдает сахарным диабетом 2 типа. Несмотря на проблемы со здоровьем, ему не предоставляется медицинская помощь, а в последнее время вообще ограничили доступ к тестам на определение уровня сахара в крови и жизненно необходимых лекарств», — сообщила омбудсвумен.