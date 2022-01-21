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На Донетчине военные покинули здание неработающей школы после возмущения сельчан

21 января 2022, 11:36

На Донетчине военные покинули здание неработающей школы после возмущения сельчан

Специальная мониторинговая мисси ОБСЕ проверила информацию о занятии школы вооруженными людьми в селе Новоигнатьевка Волновахского района на подконтрольной Украине территории Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии.

Как отмечается, 19 января наблюдатели уточняли сообщения о предположительном занятии школы
группой вооруженных людей без опознавательных знаков в Новоигнатьевке.

«Во время полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ наблюдатели не зафиксировали
признаков военного занятия школы, которая по всей видимости была закрыта», — говорится в сообщении.

В СММ ОБСЕ отметили спокойную обстановку в этом районе, но пообещали продолжить уточнять информацию.

«Новости Донбасса» связались с бывшей директоркой Новоигнатьевской школы, которая рассказала, что военные действительно занимали здание неработающего учебного заведения, однако после возмущения местных жителей покинули его.

«Были буквально там две недели и уехали. Жители сказали, чтобы военных не было в селе, потому что это сильно опасно для жителей села. И они выехали на свои позиции», — отметила женщина.

Она уточнила, что школа в Новоигнатьевке не работает уже три года из-за маленького количества детей в селе.

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