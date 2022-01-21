На Донетчине военные покинули здание неработающей школы после возмущения сельчан

Специальная мониторинговая мисси ОБСЕ проверила информацию о занятии школы вооруженными людьми в селе Новоигнатьевка Волновахского района на подконтрольной Украине территории Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии.



Как отмечается, 19 января наблюдатели уточняли сообщения о предположительном занятии школы

группой вооруженных людей без опознавательных знаков в Новоигнатьевке.



«Во время полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ наблюдатели не зафиксировали

признаков военного занятия школы, которая по всей видимости была закрыта», — говорится в сообщении.



В СММ ОБСЕ отметили спокойную обстановку в этом районе, но пообещали продолжить уточнять информацию.



«Новости Донбасса» связались с бывшей директоркой Новоигнатьевской школы, которая рассказала, что военные действительно занимали здание неработающего учебного заведения, однако после возмущения местных жителей покинули его.



«Были буквально там две недели и уехали. Жители сказали, чтобы военных не было в селе, потому что это сильно опасно для жителей села. И они выехали на свои позиции», — отметила женщина.



Она уточнила, что школа в Новоигнатьевке не работает уже три года из-за маленького количества детей в селе.