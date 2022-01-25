ООН: Около 2,9 миллионов человек на востоке Украины нуждаются в гуманитарной помощи

В 2022 году в международной гуманитарной помощи нуждаются примерно 2,9 миллионов жителей Украины, в основном пострадавших от конфликта на востоке и проживающих на территориях, которые неподконтрольны правительству. Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, сообщает пресс-служба организации.



«Гуманитарное сообщество в Украине стремится поддерживать народ Украины и решать существующие и потенциальные потребности, проявляя беспристрастность, независимость и нейтральность», — заявил Дюжаррик.



Как отмечается, в конце прошлого года ООН разработала План гуманитарного реагирования на 2022 год по Украине. Он предусматривает оказание помощи 1,8 миллионам человек. Для реализации этого Плана требуется 190 миллионов долларов.



ООН уже в седьмой раз предоставляет План помощи пострадавшим от конфликта на востоке Украины. В новом плане предусмотрена деятельность по оказанию помощи в сфере образования, по снабжению населения продуктами питания, обеспечению их социальной помощью, услугами в сфере санитарии и жильем.

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