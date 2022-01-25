Зеленский: Украина работает, чтобы скорее состоялась встреча лидеров Нормандского формата

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы как можно скорее состоялась встреча лидеров стран Нормандского формата. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook во вторник.



Он напомнил, что завтра, 26 января, состоится встреча советников Нормандского формата.



«Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов ради будущего наступления мира в Украине. Конечно, розовых очков нет, детских иллюзий нет, все непросто, но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24/7. А значит — будет результат. А значит — будет и мир», — сказал Зеленский в своем видеообращении.



