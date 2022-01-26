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Ермак заявил, что Украина не будет вести прямые переговоры с «Л-ДНР»

26 января 2022, 09:22

Ермак заявил, что Украина не будет вести прямые переговоры с «Л-ДНР»

Украинская сторона не собирается вести прямые переговоры с группировками «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

Так он прокомментировал появившуюся в немецких СМИ информацию о якобы присутствии такого вопроса в повестке сегодняшних переговоров советников лижеров Нормандского формата.

Ермак подчеркнул, что позиция Киева, неоднократно звучавшая на различных уровнях, неизменна и отвечает украинским интересам.

«Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет», — заявил Ермак, уточнив, что возникновением подобных выдумок занимаются манипуляторы, которые «много раз предпринимали попытки сделать "зраду" на ровном месте».

«Пусть те, кто участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке», — сказал он.

Отметим, что Ермак, который будет представлять Украину на встрече в Париже, сообщил, что на данный момент нет конкретной повестки дня встречи «нормандских советников». По его словам, в планах украинской стороны обсуждение возобновления режима прекращения огня, гуманитарных вопросов, открытие КПВВ и дальнейшая работа в нормандском формате.

«В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем и не будем никогда вести», — подчеркнул Ермак.

Заодно он напомнил, что утверждение любых документов в Нормандском формате — право лидеров стран «нормандской четверки». Что касается встреч министров и советников, то они имеют исключительно консультационный характер.

Глава ОП подчеркнул, что авторами любых инсинуаций либо манипуляций являются «люди, заинтересованные в срыве переговоров».

Ранее немецкое агентство dpa со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщило, что на переговорах в Париже якобы намерены согласовать дату прямых переговоров украинских властей с главами «Л-ДНР» на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что Украина работает над тем, чтобы как можно скорее состоялась встреча лидеров стран Нормандского формата. 

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