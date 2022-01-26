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США передали Украине около 300 «Джавелинов»

26 января 2022, 09:42

США передали Украине около 300 «Джавелинов»

Источник: Oleksii Reznikov/Twitter Источник: Oleksii Reznikov/Twitter

Украина получила от Соединенных штатов еще около 300 противотанковых комплексов Javelin в рамках третьего пакета военной помощи, который 25 января прибыл в международный аэропорт «Борисполь». Об этом сообщило посольство США в Украине.

Груз общим весом 79 тонн содержал оборудование и боеприпасы оборонного назначения, в том числе около 300 ПТРК Javelin.

Это третий пакет военной помощи Украине на сумму 200 млн долларов. Первая часть военной помощи от США поступила 22 января. Она включала около 200 тысяч фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для военных на Донбассе. 

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