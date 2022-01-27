«ДНР»: Еще 362 заболевших и 23 умерших от ковида

В отдельных районах Донецкой области за сутки, 26 января, выявили 362 случая коронавируса. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



За указанный период от осложнений умерли 23 человека, выписаны после выздоровления 89 пациентов.



За все время пандемии «ДНР» признает 123 487 заболевших COVID-19. Из них 109 480 человек выздоровели, летальных случаев — 9 532. Продолжают болеть 4 475 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлен 51 случай пневмоний, из них госпитализировано 30 человек. Всего на лечении находится 615 пациентов с пневмониями, в том числе 313 на кислородной поддержке (+5 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.