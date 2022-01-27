Более 720 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта

Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев заявил, что с 2019 года более 720 тысяч жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей получили российское гражданство, передает «РИА Новости».



«Сегодня количество жителей Донбасса, которые стали гражданами России — более 720 тысяч человек», — сказал Голубев.



По его словам, на территории Ростовской области действуют восемь пунктов, в которых жители подконтрольных группировкам «ЛНР» и «ДНР» территорий могут подать документы для получения российского гражданства.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.