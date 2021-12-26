Верещук исключила возможность наказания жителей Донбасса за российские паспорта

Украинцев, которые получили российские паспорта на неподконтрольной части Донбасса или в Крыму, не будут привлекать к ответственности за это. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью телеканалу «Дом».



Получение жителями ОРДЛО и Крыма российских паспортов она назвала вынужденным шагом.



«И это делает санкции или уголовное преследование таких людей невозможным [в Украине]. И даже если кто-то добровольно написал заявление, нужно понимать, что человек находится в условиях временной оккупации. Это агрессивная политика Кремля, которая настраивает людей, граждан Украины именно на такой формат сожительства и сосуществования. И мы не можем людей в этом обвинять», — сказала Верещук.



Она напомнила, что Украина не признавала и не будет признавать паспорта России, полученные в условиях оккупации.



«Это не тот путь, который предусмотрен законодательством. И вскоре будет рассматриваться законопроект о множественном гражданстве. В нем тоже будет выписана норма, которая сделает невозможным получение гражданства Российской Федерации таким образом», — добавила вице-премьер.



Верещук указала, что в плане принудительной паспортизации вопрос не к людям, а «к ответственности самой России за то, что она делает вопреки международным договорам, международным конвенциям, и даже Минским соглашениям».



«Тут вопрос не к тем, кто получал паспорта, а к тем, кто их выдавал таким насильственным, принудительным образом», — резюмировала она.