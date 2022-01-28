Верещук рассказала, когда появится новая редакция законопроекта о переходном периоде

Новая редакция законопроекта о переходном периоде на Донбассе будет представлена в апреле-мае. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по реинтеграции Ирина Верещук, передает «Интерфакс-Украина».



«Я думаю, что мы будем брать на это (подготовку обновлённого законопректа) несколько месяцев — и, возможно, в апреле-мае внесём политическое предложение этого закона. Сначала я предлагаю обсудить политическое предложение, концепцию, то есть что будет предлагать такой рамочный закон», — сказала Верещук журналистам в кулуарах парламента в пятницу.



Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объяснил, что Кабинет министров Украины отозвал внесённый в Верховную Раду законопроект о переходном периоде на Донбассе ввиду его преждевременности и необходимости доработать этот документ с учётом проведения переговоров в нормандском формате.